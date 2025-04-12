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        Sakarya'da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde arkasından gelen otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:05
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        Sakarya'da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde arkasından gelen otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 13.45 sıralarında Akyazı ilçesi Batakköy yolunda meydana geldi. Akyazı’dan Batakköy istikametine seyir halinde ismi henüz öğrenilemeyen 54 TC 312 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve yolun karşısındaki besihaneye dönmek isteyen Çetin Y. idaresindeki 54 AFU 675 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Çetin Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde besihaneye girmek için manevra yapan hafif ticari araca, arkasından gelen lüks otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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