Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı

        SAKARYA'nınArifiye ilçesindeki binanın 2'nci katından düşen Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nınArifiye ilçesindeki binanın 2'nci katından düşen Ü.K. (23), ağır yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.K. (23) isimli kadın 2 katlı binanın teras katından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünün ardından ağır yaralanan Ü.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın tedaviye alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Sakarya'da binanın ikinci katından düşen kadın yaralandı
        Sakarya'da binanın ikinci katından düşen kadın yaralandı
        Sakarya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Sakarya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        'Bungalovda gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma
        'Bungalovda gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma
        Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına...
        Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına...
        Sakarya'da bungalovda kamerayla izleme iddiası üzerine tahkikat başlatıldı
        Sakarya'da bungalovda kamerayla izleme iddiası üzerine tahkikat başlatıldı
        Sakarya'da denize giren kişi boğuldu
        Sakarya'da denize giren kişi boğuldu