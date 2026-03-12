Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Böbrek hastalıklarında taş ağrısı "erken uyarı sistemi" olarak görülüyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Halis, böbrek hastalıklarında taş ağrısını, hastanın doktora başvurması için "erken uyarı sistemi" olarak gördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbrek hastalıklarında taş ağrısı "erken uyarı sistemi" olarak görülüyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Halis, böbrek hastalıklarında taş ağrısını, hastanın doktora başvurması için "erken uyarı sistemi" olarak gördüklerini söyledi.

        Prof. Dr. Halis, AA muhabirine, böbreklerin vücudun önemli bir organı olduğunu, bunun farkında olup korumaya yönelik tedbir alınması gerektiğini anlattı.

        Böbrek hastalıklarının sinsice ilerlediğine, bazen hiç ağrı yapmadan bile hastalığın önlenemez boyutlara gelebileceğine dikkati çeken Halis, "Özellikle risk faktörü taşıyan diyabet, hipertansiyon, obezite, sigara kullanımı, taş problemi veya bilinen böbrek hastalığı olan hastalarımız mutlaka belirli dönemlerde doktor kontrolünden geçmelidir." dedi.

        Halis, böbreklerin vücudun filtre mekanizması olduğunu dile getirerek, günde ortalama 150-180 litre kanı 30 ila 50 kez filtreden geçirerek toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırdığını, kan basıncını düzenlediğini, kan ve D vitamini gibi birtakım hormonların üretiminde de görev aldığını söyledi.


        Ramazanda gün boyu vücudun susuz kaldığını, bu kaybın iftar ile sahur arasında bol su tüketilerek tolere edilmesi gerektiğini vurgulayan Halis, şöyle konuştu:


        "Ramazan sonrasında da böbreklerimizi korumaya yönelik birtakım tedbirler almamızda fayda var. Özellikle birtakım risk faktörleri taşıyan hastaların daha hassas davranması gerekiyor. Varsa bir sıkıntıları önce mutlaka doktorlarına başvurmalı, böbrek sağlığı mutlaka gözden geçirilmeli. Böbrek sağlığının korunmasına yönelik kan basıncının kontrolü, tuzsuz diyet, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1,5-2 litre sıvı alımı sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır."

        - "Taş ağrısı dünyanın en şiddetli ağrılarından biri"

        Halis, toplumda taş düşürme vakalarına çok sık rastlandığını, taş ağrısının dünyanın en şiddetli ağrılarından biri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle taş hareket edip ağrı yapıyorsa bunu hasta için bir uyarıcı olarak görüyoruz. Bu hasta için önemli. Doktora gelmesi için erken uyarı sistemi olarak görüyoruz. Bazen çok büyük, böbreğin içine yerleşmiş ağrı yapmayan taşlar böbreği içten içe veya diyabet gibi böbreğin idrar yapan kanallarını içten içe tüketen birtakım risk faktörleri var. Bu tür şikayetleri olan veya öncesinde taş düşürmüş hastaların belli periyotlarla mutlaka doktora gitmesinde fayda görüyoruz. Küçük bir taşın böbrek kanallarını tıkaması, o böbreği tabiri caizse zamanla yok etmesi, diyalize mahkum edecek hale getirme noktasında büyük sıkıntılara yol açabilecek şeylerin öncesinde tedbir almak gerekiyor."

        Prof. Dr. Halis, 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nün, böbrek sağlığını korumaya ve bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik önemine işaret ederek, böyle özel günlerde toplumsal bilinç oluşturarak hayati risk faktörlerinin en aza indirgenebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara'da polisi peşine böyle taktı: O anlar kamerada Otoyolda dur i...
        Kuzey Marmara'da polisi peşine böyle taktı: O anlar kamerada Otoyolda dur i...
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı
        Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı
        Sakarya'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sahilde ölü bulunan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
        Sahilde ölü bulunan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
        Uzmanından nefes darlığını azaltan egzersiz tavsiyeleri
        Uzmanından nefes darlığını azaltan egzersiz tavsiyeleri