Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Pamukova ve Kayaş-Sivas hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Pamukova ve Kayaş-Sivas hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

        Sakarya Valiliğinden TCDD'nin bildirisine göre yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, "11 Mart-6 Nisan tarihlerinde Sincan-Polatlı-Konya, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova ve Kayaş-Sivas hat kesimleri arasındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı
        Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı
        Sakarya'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sahilde ölü bulunan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
        Sahilde ölü bulunan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
        Uzmanından nefes darlığını azaltan egzersiz tavsiyeleri
        Uzmanından nefes darlığını azaltan egzersiz tavsiyeleri
        Kamu ve sektör temsilcileri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
        Kamu ve sektör temsilcileri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
        Çark Deresi'nde 5 kilometrelik hat temizleniyor
        Çark Deresi'nde 5 kilometrelik hat temizleniyor