        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" başvurularının devam ettiği bildirildi.

        Giriş: 12.03.2026 - 14:23
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" başvurularının devam ettiği bildirildi.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirecek olan programda başvuruların 30 Mart'a kadar devam ettiği belirtildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen projeye lise hazırlık sınıfı ile 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin başvuruda bulunabileceği aktarılan açıklamada, sınavın ardından DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde girmeye hak kazananların 36 ay süren ücretsiz programla projelerini hayata geçirebildiği kaydedildi.

        Açıklamada, atölyeyle ilgili detayların DENEYAP Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından ve "www.deneyap.org" internet sitesinden öğrenilebileceği bildirildi.

        - Büyükşehir Belediyesi öğrencilerle buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda, okul bahçesinde açılan dev Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyan öğrenciler, Ersoy'u saygı ve minnetle andı.

        Anma programı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen atölye etkinliğinde, öğrenciler, geleneksel sanatlardan ebru yaptı.

        SAMEK'in usta eğiticileri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, öğrenciler ebru sanatını deneyimleyerek Türk bayrağı temalı eserler hazırladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

