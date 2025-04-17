Sakarya'da 36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Sakara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde dün yaptığı uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç’yi gözaltına aldı. A.C.Ç’nin başta özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A.C.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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