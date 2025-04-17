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        Sakarya'da 36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:55
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        Sakarya'da 36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Sakara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde dün yaptığı uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç’yi gözaltına aldı. A.C.Ç’nin başta özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A.C.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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