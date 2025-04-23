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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

        SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:43
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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        SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

        Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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