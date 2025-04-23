Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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