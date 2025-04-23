İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi (2)

‘OLUMSUZLUKYOK

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.