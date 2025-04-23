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        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi (2)

        'OLUMSUZLUKYOKSakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:05
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        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi (2)
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        ‘OLUMSUZLUKYOK

        Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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