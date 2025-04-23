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        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 çocuk babası İbrahim Yıldırım'ın (29), arkadaş ortamında kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:15
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        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde 2 çocuk babası İbrahim Yıldırım’ın (29), arkadaş ortamında kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden D.P., tutuklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'taki tek katlı prefabrik evde meydana geldi. 5 arkadaşın evin balkonunda oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan İbrahim Yıldırım, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, başından vurulduğu tespit edilen Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından 2 çocuk babası Yıldırım'ın cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay sırasında Yıldırım'ın yanında olan 4 arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ö., S.B.D. ve Ö.F.E., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Silahı kazayla ateşlediği belirlenen D.P. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İbrahim Yıldırım’ın cenazesinin yarın İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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