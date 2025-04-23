2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ö., S.B.D. ve Ö.F.E., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Silahı kazayla ateşlediği belirlenen D.P. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'taki tek katlı prefabrik evde meydana geldi. 5 arkadaşın evin balkonunda oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan İbrahim Yıldırım, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, başından vurulduğu tespit edilen Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından 2 çocuk babası Yıldırım'ın cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay sırasında Yıldırım'ın yanında olan 4 arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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