Kazada ölen orman işletme personeli toprağa verildi

Ümit Akyel için dün Geyve Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı, Akyel'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Buradaki törenin ardından Ümit Akyel'in cenazesi, Geyve ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Akdoğan Mezarlığı'nda defnedildi. Diğer yandan kazada ağır yaralanan orman işçisi E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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