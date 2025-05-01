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        Bölünmüş yolda otomobiliyle ters yönde ilerledi; o anlar kamerada

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:20
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        Bölünmüş yolda otomobiliyle ters yönde ilerledi; o anlar kamerada
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

        Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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