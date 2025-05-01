Bölünmüş yolda otomobiliyle ters yönde ilerledi; o anlar kamerada

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

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