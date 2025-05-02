Arsa sahipleri, 25 yıl önce kamulaştırma yapılmadığını öne sürüp yolu kapattı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, 25 yıl önce açılan yol, kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle arsa sahibi Asım Erol'un varisleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7024 No’lu Sokak’taki 63 ada 124 parselin içinden geçen yol, 25 yıl önce belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan açıldığı iddiasıyla arsa sahipleri tarafından kapatıldı. Arsa sahibi Asım Erol'un torunu Recep Erol, yıllardır süren bu mağduriyetin çözülmesi için Akyazı Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Bilal Soykan ile görüştüklerini belirten Erol, Başkan Soykan’ın konunun hukuki yollarla çözülmesini tavsiye ettiğini söyledi.

"Kimseyi suçlamak ya da kötülemek istemiyoruz, tek isteğimiz hakkımız olanı almak" diyen Recep Erol, karşılıklı iyi niyet çabalarının sonuç vermediğini ve artık yasal yollara başvurmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade etti. “Kamulaştırma yoksa ortada kul hakkı vardır” diyen Erol, adalete güvendiklerini belirtti. Erol, kamulaştırma yapılmadığı sürece yolu kapalı tutacaklarını, süreci mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.