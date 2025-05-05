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        Kamyondan indirmeye çalıştığı tomrukların altında kalıp öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde boşaltmaya çalıştığı kamyonundaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Metin Yaşar (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:55
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        Kamyondan indirmeye çalıştığı tomrukların altında kalıp öldü
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde boşaltmaya çalıştığı kamyonundaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Metin Yaşar (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki Güney Dokurcun Orman İşletme Şefliği 166 Nolu Tensil (Boşaltma) Bölmesi’nde meydana geldi. Tomruk yüklü kamyonu boşaltmak için tesise gelen 4 çocuk babası Metin Yaşar, kasadaki halatın kopmasıyla birlikte devrilen tomrukların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, tomrukların altından kurtardıkları Yaşar'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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