Kamyondan indirmeye çalıştığı tomrukların altında kalıp öldü

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki Güney Dokurcun Orman İşletme Şefliği 166 Nolu Tensil (Boşaltma) Bölmesi’nde meydana geldi. Tomruk yüklü kamyonu boşaltmak için tesise gelen 4 çocuk babası Metin Yaşar, kasadaki halatın kopmasıyla birlikte devrilen tomrukların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, tomrukların altından kurtardıkları Yaşar'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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