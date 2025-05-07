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        Uyuşturucu operasyonu jandarma kamerasında

        SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 1 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:56
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        Uyuşturucu operasyonu jandarma kamerasında
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        SAKARYA’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 1 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, jandarma kamerasına yansıdı.

        Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Adapazarı gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Otomobildeki H.T.K. (23), H.C.K. (24) ve ismi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.T.K. ve H.C.K. ise tutuklandı. Bu arada operasyon, jandarmanın kamerasına yansıdı.

        5 TUTUKLAMA

        Öte yandan Sakarya Jandarma Komutanlığı’nın 3-5 Mayıs tarihleri arasında Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarında H.A. (26), A.M.Ş. (22), Y.H. (24), M.Ö. (25), S.İ. (45), G.D. (27) ve D.Ç.’nin (23) gözaltına alındığı, üzerlerinde ve ikametlerindeki aramalarda 778 gram bonzai, 407 mililitre sıvı amfetamin, yaklaşık 5 kilogram bonzai üretebilecek miktarda 51 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 25 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 TL'nin ele geçirildiği bildirildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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