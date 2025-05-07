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        Hastanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:25
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        Hastanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi M. Cahit Kıraç Caddesi'ndeki Yenikent Devlet Hastanesi'nin kompresör odasında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yatan hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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