Hastanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi M. Cahit Kıraç Caddesi'ndeki Yenikent Devlet Hastanesi'nin kompresör odasında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yatan hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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