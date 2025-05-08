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        Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:40
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        Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı. Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu. Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı. Tabura araca isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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