Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.
SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı. Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu. Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı. Tabura araca isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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