Yem yüklü TIR devrildi, kara yolu 2 saat ulaşıma kapandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sakarya- Bilecik yolu ulaşıma kapandı. Kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, TIR’ın ve yola yayılan yemin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-650 kara yolu Şerefiye Mezarlığı önünde meydana geldi. Adapazarı’ndan Pamukova ilçesindeki bir tavuk çiftliğine yem götüren İ.B.’nin (47) kullandığı 54 AEC 112 plakalı TIR, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

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