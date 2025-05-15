Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, operasyon düzenlenen fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi.
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, operasyon düzenlenen fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Mayıs'ta Arifiye ilçesindeki bir fabrikaya operasyon düzenledi. Fabrikadaki aramada boş makaron üretiminde kullanılan makine ve kompresör ile 3 milyon 820 bin boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 rulo makaron filtre kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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