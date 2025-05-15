Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        JASAT dedektifi, firari hükümlüyü tıraş olurken fark edip yakaladı; takip anı kamerada

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde firari hükümlü Kürşat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        JASAT dedektifi, firari hükümlüyü tıraş olurken fark edip yakaladı; takip anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde firari hükümlü Kürşat G. (28), kendisini tıraş olurken fark eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifi tarafından yakalandı. Yaşanan takip ve Kürşat G.’nin bir arkadaşı tarafından motosikletle kaçırılmaya çalışıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT'ta görevli dedektif, 13 Mayıs akşamı Erenler ilçesindeki berber dükkanında tıraş olurken, önündeki aynadan, dükkanın karşısındaki kaldırımda sohbet eden kişilerin arasında, 9 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olarak aranan Kürşat G.'yi fark etti. Dedektif, tıraşın tamamlanmasını beklemeden dükkandan dışarı çıktı. Tespit edildiğini fark eden Kürşat G., koşarak uzaklaştı. Takip sonucu JASAT dedektifi, Kürşat G.'yi yakaladı. Kürşat G.’nin annesi ve arkadaşları ise JASAT personeline mukavemet gösterdi. Bu sırada bir arkadaşı Kürşat G.’yi motosiklete bindirip kaçırmaya çalıştı. Motosikletin anahtarını alan JASAT dedektifi, Kürşat G.’nin kaçmasını engelledi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin de yardımıyla Kürşat G., gözaltına alındı. Erenler Jandarma Komutanlığı’na götürülen Kürşat G., işlemlerinin ardından Ferizli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Öte yandan, JASAT dedektifi ve Kürşat G., arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, ikili arasında yaşanan takip sonucu JASAT dedektifinin Kürşat G.'yi yakaladığı, Kürşat G.'nin arkadaş grubu ve annesinin JASAT dedektifine mukavemet gösterdiği ve Kürşat G.'nin bir arkadaşı tarafından motosikletle kaçırılmaya çalışıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor
        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor
        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
        Sakarya'da berbere giden JASAT dedektifi, aynadan fark ettiği hükümlüyü yak...
        Sakarya'da berbere giden JASAT dedektifi, aynadan fark ettiği hükümlüyü yak...
        Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda yakalana...
        Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda yakalana...