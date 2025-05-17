Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Motosikletiyle ilerlerken tabancayla vuruldu

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kişi, şüpheli ya da şüphelilerce kalçasından vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletiyle ilerlerken tabancayla vuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kişi, şüpheli ya da şüphelilerce kalçasından vuruldu.

        Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte motosiklet ile seyir halinde olan M.G., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vuruldu. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu
        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu
        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Sahibi olduğu iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sahibi olduğu iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sakarya'da havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
        Sakarya'da havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu