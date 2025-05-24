Haciz işlemi sonrası kraliçe arılara el konuldu

SAKARYAArı Yetiştiricileri Birliği'ne ait tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara haciz işlemleri nedeniyle el konuldu.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, iddiaya göre çeşitli firmalara olan borcunu ödemeyince icralık oldu. Sakarya 3. İcra Dairesi, yaklaşık 1 milyon 350 bin lira borcu olduğu öne sürülen birliğe ait tesis için haciz kararı verdi. Erenler Mahallesi Modern Sanayi E-5 Yan yol 1264. Sokak'taki tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara el konuldu.