Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolu Karasu istikameti Poyrazlar Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.K. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.K., doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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