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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:35
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı B.K. (46) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolu Karasu istikameti Poyrazlar Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.K. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.K., doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Araç sürücüsü M.T.U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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