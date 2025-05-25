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        Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Gürek (69) hayatını kaybetti, eşi Memnune Gürek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:15
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        Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Gürek (69) hayatını kaybetti, eşi Memnune Gürek ağır yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Akyazı ilçesinde bağlı Keremali Yaylası’nda meydana geldi. Ali Gürek’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ali Gürek ve yanındaki eşi Memnune Gürek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Gürek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Memnune Gürek ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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