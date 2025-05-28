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        Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:45
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        Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

        Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Kamer Yurtbaşı'na ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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