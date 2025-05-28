Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Kamer Yurtbaşı'na ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.

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