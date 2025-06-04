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        Arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, taksi bagajında yakalandı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:15
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        Arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, taksi bagajında yakalandı
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde K.T. (31), tartıştığı arkadaşı R.Ç.’yi (27) bacaklarından vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli K.T. (31) jandarma ekipleri tarafından taksi bagajında yakalandı.

        Olay, 2 Haziran 2025’te Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi’nde meydana geldi. R.Ç. ile arkadaşı K.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T., yanında bulunan tabanca ile R.Ç.’ye dört el ateş etti. R.Ç. iki bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. R.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan K.T.’nin Adapazarı ilçesindeki ağabeyinin yanında saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan fiziki takip sonucu şüpheli, ağabeyinin evinin yakınında bir taksinin bagajından inerken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ve 13 adet 19 mm çapında mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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