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        Minibüs tarlaya savrulup, devrildi: 1 ölü, 1 yarılı

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya savrulup takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 01:35
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        Minibüs tarlaya savrulup, devrildi: 1 ölü, 1 yarılı
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        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya savrulup takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 23.00 sıralarında Karasu- Akçakoca Karayolu Kocaali Beşevler sapağında meydana geldi. Eşi Sevilay Avcı (61) ile İstanbul'dan Kocaali Demiraçma Mahallesinde bulunan evlerine giden Atilla Avcı (62) yönetimindeki 54 FJ 958 plakalı ticari minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Devrilen minibüste sürücü Atilla Avcı yaralanırken, eşi Sevilay Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atilla Avcı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sevilay Avcı’nın cenazesi de hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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