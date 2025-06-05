Minibüs tarlaya savrulup, devrildi: 1 ölü, 1 yarılı

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atilla Avcı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sevilay Avcı’nın cenazesi de hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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