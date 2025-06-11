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        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede

        SAKARYA'da, çocuklarını görmek için gittiği evde, eski eşi 10 çocuk annesi Emir Kocasoy'u (48), tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:10
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        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede
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        SAKARYA'da, çocuklarını görmek için gittiği evde, eski eşi 10 çocuk annesi Emir Kocasoy'u (48), tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.D. (42), adliyeye sevk edildi.

        Olay, salı günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak'ta meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve yaklaşık 7 ay önce boşanan Emir Kocasoy ile R.D., çocuklarının yaşadığı Adapazarı'ndaki evde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.D., yanındaki tabancayla eski eşine defalarca ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırılan ve vücudunda 6 kurşun isabet ettiği edilen Emir Kocasoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 10 çocuğu olduğu öğrenilen Emir Kocasoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak’a götürüldü.

        Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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