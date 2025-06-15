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        Sakarya - 32 yıllık oto elektrik ustası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde 32 yıllık oto elektrik ustası 54 yaşındaki Himmet Karakoç, işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:58
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        Sakarya - 32 yıllık oto elektrik ustası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde 32 yıllık oto elektrik ustası 54 yaşındaki Himmet Karakoç, işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Adapazarı Güneşler Zirai Aletler Sanayi Sitesi’nde 32 yıldır kardeşi Murat Karakoç ile birlikte “Kardeşler Oto Elektrik” isimli dükkanda oto elektrik hizmeti veren Himmet Karakoç, dün sabah işine geldi. Müşterileriyle sohbet ettiği sırada aniden fenalaşarak sandalyeden yere düşen Karakoç’a çevredekiler hemen müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Karakoç kurtarılamadı.

        Evli ve üç kız çocuğu babası olan Himmet Karakoç’un ani vefatı hem ailesinde hem de esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu.

        Himmet Karakoç’un cenazesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü Kayrancık Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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