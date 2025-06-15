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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:00
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet karşı yönden gelen A.İ. yönetimindeki AKM 279 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü bahçe duvarını aşıp evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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