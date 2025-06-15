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        AK Parti'li İnce: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı

        ULUSLARARASI müsabaka için İran'da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında büyük tehlike atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:42 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:45
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        AK Parti'li İnce: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı
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        ULUSLARARASI müsabaka için İran’da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında büyük tehlike atlattı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, İran’da ateş altında kaldığını belirttiği sporcuların yaşadığı korku dolu anlarını kamuoyu ile paylaştı.

        İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırısında tehlike atlattı. Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdiklerini ifade etti. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadığı korku doolu anları kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili İnci, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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