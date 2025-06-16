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        Sakarya'da kaza: 3 yaralı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce yol kenarındaki beton kanala, ardından bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:30
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        Sakarya'da kaza: 3 yaralı
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce yol kenarındaki beton kanala, ardından bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Geyve ilçesi D-650 kara yolunda meydana geldi. Bilecik yönüne giden C.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki beton kanala, ardından yola savrularak bariyerlere çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan D-650 kara yolu, hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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