Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı (2)

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Emin Yıldız’ın (57) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sapanca Gazipaşa Camisi’ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul etti. 3 çocuk babası Yıldız, ikindi vakti Gazipaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Memnuniye Mahallesi'nde defnedildi.

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