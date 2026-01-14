Yapımı süren Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da yapımı devam eden şehir hastanesi şantiyesinin yatakhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adapazarı ilçesindeki Alandüzü Mahallesi'nde inşaat halindeki bin yataklı şehir hastanesinin şantiye alanında işçilerin kaldığı yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yatakhane kullanılamaz hale geldi.
