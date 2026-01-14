Habertürk
        Yapımı süren Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yapımı süren Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'da yapımı devam eden şehir hastanesi şantiyesinin yatakhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:57
        Yapımı süren Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da yapımı devam eden şehir hastanesi şantiyesinin yatakhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Adapazarı ilçesindeki Alandüzü Mahallesi'nde inşaat halindeki bin yataklı şehir hastanesinin şantiye alanında işçilerin kaldığı yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yatakhane kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

