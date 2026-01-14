Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.



Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı ile çevresindeki Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm, Kestanepınarı ve Kirazlı Mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.



Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı, ilçedeki fındık bahçeleri beyaza büründü.



Bölgedeki kış manzarası havadan görüntülendi.



Öte yandan Kocaali Belediyesi ekipleri, yol açma, genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

