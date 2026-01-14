Habertürk
        Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:46
        Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi
        Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

        Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı ile çevresindeki Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm, Kestanepınarı ve Kirazlı Mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.

        Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı, ilçedeki fındık bahçeleri beyaza büründü.

        Bölgedeki kış manzarası havadan görüntülendi.

        Öte yandan Kocaali Belediyesi ekipleri, yol açma, genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

