Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 150 dönümlük buğday ve arpa tarlası yandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 150 dönümlük buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 150 dönümlük buğday ve arpa tarlası yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 150 dönümlük buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Adapazarı ilçesi Aşırlar Mahallesi’nde buğday ve arpa ekili tarlada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Eska'dan Ukrayna'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde montaj hattı yatırımı
        Eska'dan Ukrayna'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde montaj hattı yatırımı
        Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 50 şüpheli yakala...
        Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 50 şüpheli yakala...
        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Sakarya'da tescilli kestane balı üretimine başlayan arıcılar, bereketli sez...
        Sakarya'da tescilli kestane balı üretimine başlayan arıcılar, bereketli sez...
        Sakarya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 k...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 k...