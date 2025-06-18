Sakarya'da 150 dönümlük buğday ve arpa tarlası yandı

Adapazarı ilçesi Aşırlar Mahallesi’nde buğday ve arpa ekili tarlada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.