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        Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2'si ağır, 13 yaralı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 07:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 07:07
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        Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2'si ağır, 13 yaralı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana geldi. İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan, Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR'ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulundukları yerde sıkışarak yaralanan yolcuları kurtarırken, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 12 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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