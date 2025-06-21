Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, pasajdaki gümüş dükkanının camları kaldırım taşıyla kırıldı ve iş yerindeki takılar çalındı. Dükkan sahibi, şikayetçi oldu.

Olay, gece saatlerinde, Çark Caddesi'ndeki pasajda yer alan gümüş dükkanında meydana geldi. Sabah geldiği iş yerinde, camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını ve tüm gümüş takıların çalındığı gören dükkan sahibi, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Pasaj çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma yapıyor.