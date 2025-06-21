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        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, pasajdaki gümüş dükkanının camları kaldırım taşıyla kırıldı ve iş yerindeki takılar çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:20
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        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, pasajdaki gümüş dükkanının camları kaldırım taşıyla kırıldı ve iş yerindeki takılar çalındı. Dükkan sahibi, şikayetçi oldu.

        Olay, gece saatlerinde, Çark Caddesi'ndeki pasajda yer alan gümüş dükkanında meydana geldi. Sabah geldiği iş yerinde, camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını ve tüm gümüş takıların çalındığı gören dükkan sahibi, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Pasaj çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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