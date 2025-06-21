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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukat tutuklandı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çöp atmak için yoldan geçen Selime Şinas'a (50) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan avukat Özgür Acar, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:45
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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukat tutuklandı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çöp atmak için yoldan geçen Selime Şinas'a (50) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan avukat Özgür Acar, tutuklandı.

        Olay, 20 Haziran'da Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalışırken, avukat Özgür Acar idaresindeki 54 ABA 157 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinas'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kazanın ardından bölgeden ayrılan avukat Özgür Acar, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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