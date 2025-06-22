Sakarya'da traktör bayisinde yangın
SAKARYA'nınAdapazarı ilçesi sanayi girişindeki traktör bayisinde yangın çıktı.
SAKARYA'nınAdapazarı ilçesi sanayi girişindeki traktör bayisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler bayi binasını sararken, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA araçları bölgeye sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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