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        Sakarya'da kafede çıkan yangın korkuttu

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, yanında bulunan otele sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:49
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        Sakarya'da kafede çıkan yangın korkuttu
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, yanında bulunan otele sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, saat 20.00 sıralarından Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kafenin yanında bulunan otele sıçramadan kontrol altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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