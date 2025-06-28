Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (2)

YANGINA11 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkıp Bilecik’e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, ''Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir'' denildi.