Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde

        AhmetERDEM-Ardacan UZUN/TARAKLI (Sakarya)- SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AhmetERDEM-Ardacan UZUN/TARAKLI (Sakarya)- SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik’e sıçrayan orman yangınına müdahale 3’üncü günde de sürüyor. Sakarya’da 2, Bilecik’te ise 11 köyün tedbiren boşaltıldığı yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Geniş bir alana yayılan alevler, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın gece yarısı sıralarında yağan yağmurun da etkisiyle 3’üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü
        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü
        Sakarya'da devrilen traktördeki kadın öldü
        Sakarya'da devrilen traktördeki kadın öldü
        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu
        Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (5)
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (5)