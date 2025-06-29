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        Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı

        SAKARYA'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:25
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        Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı
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        SAKARYA'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. Bölgede etkili olan dalga ve akıntı riskine dikkat çekerek, vatandaşların can güvenliği açısından bu karara uymalarını istedi. Alınan yasak kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi.

        Kaymakamlık yetkilileri, sahil şeritlerinde görevli ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, vatandaşlara uyarılara dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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