Sakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 2 ayrı ikamette arama yaptı. Aramalarda; 29 parça halinde toplam 5 bin 220 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete, 500 gram skunk, 10 ila 50 santimetre uzunluğunda 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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