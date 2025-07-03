Sakarya'da 2,5 kilo bonzai ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Evde ve V.Ş. (64) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada; satışa hazır halde 3 paket, 2,5 kilo bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir eve yapılan baskında 2,5 kilo bonzai ele geçirildi.

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