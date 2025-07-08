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        Tartıştıkları kişiyi levye ile döven 2 şüpheli tutuklandı

        SAKARYA'da otomobil tamirhanesinde tartıştıkları E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:55
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        Tartıştıkları kişiyi levye ile döven 2 şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA’da otomobil tamirhanesinde tartıştıkları E.C.’yi tekme, yumruk ve levyeyle döven G.Z. ve E.Ç., tutuklandı.

        Olay, 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında kent merkezindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Daha önce bir eğlence mekanında tartışan taraflar, oto tamirhanesinde yeniden karşılaştı. Burada alkolün de etkisiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Z. ve E.Ç., E.C.’yi yumruk, tekme ve levyeyle darbetti. E.C., şüphelilerin elinden kurtulup polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z. ve E.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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