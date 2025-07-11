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        Dizayn araç dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesindeki bir firmanın, hacizli araçları alıp dizayn ettikten sonra satışa sunarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:45
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        Dizayn araç dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
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        SAKARYA'nın Kocaali ilçesindeki bir firmanın, hacizli araçları alıp dizayn ettikten sonra satışa sunarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Karasu’da 2021 yılında kurulan firma, aldıkları hacizli araçları VIP minibüs, servis aracı veya karavana dönüştürerek, dizayn edip satmaya başladı. Araçları noter devri olmaksızın yalnızca proforma fatura ile sattığı belirtilen firmanın, bazı müşterilere söz verilen aracın yerine farklı, daha eski ve yorgun araçları teslim ederken, birçok müşteriye ise araçlarını teslim etmediği iddia edildi. Şirketin araç satışlarını noter devri olmaksızın, yalnızca proforma fatura ile gerçekleştirdiği de belirtildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sakarya ve İstanbul’da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 100’den fazla kişiyi dolandırdıkları öne sürülen firma sahibi Murat Y. ile birlikte 12 çalışanı gözaltına alındı

        Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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