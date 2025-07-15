Sakarya İl Sağlık Müdürü Özdemir, 15 Temmuz'da ameliyatına girdiği gaziyi ziyaret etti

SAKARYA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Valilik önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve ameliyatına girdiği Gazi Ali Önkol’u evinde ziyaret etti.

Ziyarette o geceyi anlatan Ali Önkol, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandığını, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyatına giren doktorlardan birinin bugünkü İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir olduğunu söyledi. O günden bu yana tedavi süreçleri dahil olmak üzere aralarındaki bağın hiç kopmadığını belirten Önkol, her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz’u unutmalarının mümkün olmadığını ifade eden Önkol, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara çıkın’ çağrısını televizyondan dinledik. Ardından ‘Darbeciler Valiyi esir aldı’ haberini duyunca Serdivan’dan 5 arkadaş bir arabaya binip valilik önüne geldik. Yüzlerce vatandaşımız oradaydı. Darbeci askerlere doğru yürüdük. Bizi korkutmak için sağa sola ateş ettiler ama geri dönmedik. Valilik binasının kapısına kadar geldiklerinde üzerimize ateş açtılar ve ben orada yaralandım. O gece benimle birlikte yaralanan gazilerimize müdahale etmek için yüzlerce sağlık çalışanımız hastanelerde görev başındaydı. Şimdiki Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatih Altıntoprak da o gece ve devamında yanımızda olan hocalarımızdan biriydi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.