Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (5)
ORMANKAHRAMANLARI ALEVLERE KARŞI MÜCADELEDESakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına ekipler yoğun çabayla müdahale ediyor.
ORMANKAHRAMANLARI ALEVLERE KARŞI MÜCADELEDE
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına ekipler yoğun çabayla müdahale ediyor. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve AFAD personeli geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
ALEVLERİN ARASINDA ZAMANLA YARIŞ
Orman ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için zaman zaman canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasına girdi. ‘Orman kahramanları’ olarak anılan ekipler, gece boyunca yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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