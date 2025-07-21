Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (6)

HAYVANLARINACI İÇERİSİNDEKİ SESLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Hacılar Köyü mevkiinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangını, bölgedeki doğal yaşamı da büyük ölçüde etkiledi. Yangında çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çaba gösterdi. Ancak alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesi sürerken, doğada büyük bir tahribat meydana geldiği belirtildi.

Levent TÜYSÜZ/ GEYVE(Sakarya),